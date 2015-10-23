Озвучивание видео - закадровый голос - мужской, низкий тембр

$100
ОзвучиваниеЗавершен4 заявки150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо срочно озвучить видео продолжительность 5 минут 11 сек.

Срок - 2 дня!!!

Текст озвучки начитывать синхронно с видео.

Текст занимает 2,5 стр А4 12 кеглем.

Жду пример голоса, и вашу цену за проект.

8 лет назад
JohnFisher
Евгений 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
zvukmux
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$60
2 дня
Прекрасный исполнитель! Отличное качество работы, всегда на связи, четкое исполнение заказа. Рекомендую!
Евгений из тех заказчиков, с которыми приятно иметь дело! Всё чётко и прозрачно. Рад был с ним поработать.
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