Анонс события. Длительность - 15 сек.
Озвучивание видео - закадровый голос - мужской, низкий тембр
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо срочно озвучить видео продолжительность 5 минут 11 сек.
Срок - 2 дня!!!
Текст озвучки начитывать синхронно с видео.
Текст занимает 2,5 стр А4 12 кеглем.
Жду пример голоса, и вашу цену за проект.
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