Запись аудиокниги

Нужно записать аудиокнигу 35 страниц (текст в приложении). Рассмотрю только демо (MONO 44100Hz 16bit wav, flac, aiff, mp3 320kbps) в виде нескольких абзацев из данной книги (мне нужно оценить по факту качество и скорость работы). Голос любой. Опишите ваши расценки (обязательно указывайте: учитывайте ли вы монтаж или нет (вырезание дыхания, дублей, оговорок и т.п.) - меня интересуют оба варианта). Отдельно укажите расценки и с учётом более "оптовых" записей, например, 5 книг по 200 страниц (тематика - воспоминания, в основном).