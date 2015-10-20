Запись аудиокниги

Здравствуйте. Необходимо озвучить текст для презентации компании. Текст на русском и английском языке. Вы получите саму презентацию в формате ПДФ состоящей из 25 слайдов и прямо с этих слайдов делаете озвучку. Ищу профессионала с хорошо поставленной речью и ...
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Нужно записать аудиокнигу 35 страниц (текст в приложении). Рассмотрю только демо (MONO 44100Hz 16bit wav, flac, aiff, mp3 320kbps) в виде нескольких абзацев из данной книги (мне нужно оценить по факту качество и скорость работы). Голос любой. Опишите ваши расценки (обязательно указывайте: учитывайте ли вы монтаж или нет (вырезание дыхания, дублей, оговорок и т.п.) - меня интересуют оба варианта). Отдельно укажите расценки и с учётом более "оптовых" записей, например, 5 книг по 200 страниц (тематика - воспоминания, в основном).
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