Надо озвучить текст на русском и английском языке.

Здравствуйте.

Необходимо озвучить текст для презентации компании.

Текст на русском и английском языке. Вы получите саму презентацию в формате ПДФ состоящей из 25 слайдов и прямо с этих слайдов делаете озвучку.

Ищу профессионала с хорошо поставленной речью и произношением (носитель языка!).

Мужчина то будет или женщина роли не играет.

Присылайте свои предложения, пожалуйста.