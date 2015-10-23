Озвучить IVR

Надо озвучить два сообщения:

1) Здравствуйте. Благодарим за звонок в представительство компании "Лейтон Свисс". Оставайтесь на линии вам ответит первый освободившийся специалист.

2) Вас приветствует представительство компании "Лейтон Свисс". Спасибо за Ваш звонок. Мы работаем с 10:00 до 19:00 по будням. К сожалению, сейчас мы не можем ответить на ваш звонок, так как вы позвонили в нерабочее время. Пожалуйста перезвоните в будние дни, или оставьте голосовое сообщение после сигнала.

Мужской или женский голос - не принципиально.