Озвучка награждения

ОзвучиваниеЗакрыт15 заявок271 просмотр
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Одной фразой: требуется озвучка текста мужским голосом, максимально похожим на указанный пример.

Подробнее: чтение номинаций, имена всех разом и победителей отдельно. Ок 600 слов. Синхрон не нужен.

Идеальный пример голоса. Услышали себя? Будем рады поработать. Узнали чей-то голос - поделитесь инфой с этим человекм. Ваш голос похож на пример? Велкам!

Ждем примерные стоимость и сроки.

8 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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