Озвучка награждения

Здравствуйте. Необходимо озвучить текст для презентации компании. Текст на русском и английском языке. Вы получите саму презентацию в формате ПДФ состоящей из 25 слайдов и прямо с этих слайдов делаете озвучку. Ищу профессионала с хорошо поставленной речью и ...