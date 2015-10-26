Ищем диктора для озвучки мобильного приложения для малышей

ОзвучиваниеЗакрыт11 заявок211 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен диктор с опытом работы и профессиональным оборудование. Задача во вложении

8 лет назад
biruzza
Таня 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
год назад
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