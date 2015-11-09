Озвучивание названий животных для детей

Ищем диктора с приятным женским или детским голосом для озвучивания. Голос у диктора должен быть приятный для малышей. Хотим найти диктора на долгосрочное сотрудничество, потом будут много других заданиях, связанных с озвучиванием предметов и пр. на детскую тему.

Более подробное задание во вложении.

Оплата в рублях, бюджет небольшой