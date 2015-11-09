Озвучивание названий животных для детей

$5
ОзвучиваниеЗавершен11 заявок248 просмотров
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Ищем диктора с приятным женским или детским голосом для озвучивания. Голос у диктора должен быть  приятный для малышей. Хотим найти диктора на долгосрочное сотрудничество, потом будут много других заданиях, связанных с озвучиванием предметов и пр. на детскую тему.

Более подробное задание во вложении.

Оплата в рублях, бюджет небольшой

8 лет назад
biruzza
Таня 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
VoiceLab
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 лет назад
$5
14 дней
Очень быстро и главное качественно! Отличный голос и дикция, рекомендую как ответственного исполнителя
Надежный заказчик. Понятное Т.З, предоплатаПриятное общение во время выполнения работы, всегда на связи. Итог: плодотворное сотрудничество. С удовольствием поработали бы вновь. Наилучшие рекомендации!
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