Озвучивание названий животных для детей

Здравствуйте! Нужен диктор с опытом работы и профессиональным оборудование. Задача во вложении
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Ищем диктора с приятным женским или детским голосом для озвучивания. Голос у диктора должен быть приятный для малышей. Хотим найти диктора на долгосрочное сотрудничество, потом будут много других заданиях, связанных с озвучиванием предметов и пр. на детскую тему.
Более подробное задание во вложении.
Оплата в рублях, бюджет небольшой
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