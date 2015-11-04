Запись голосового сообщения

ОзвучиваниеЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Добрый день! Необходимо записать голосовой текст.

В заявке указывайте:

1. Сроки

2. Стоимость

3. Ссылку на голосовой файл с образцом записи ваших предыдущих работ.

4. Запись голосового файла с вырезкой из будущего озвучиваемого текста (1-2 предложения)

8 лет назад
abcreg
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
22 отзыва
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