Озвучка видео

ОзвучиваниеЗакрыт10 заявок196 просмотров
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Нужно озвучить видео ролик длинной в 18 секунд мужским/женским голосом.

Всего 6 строчек, в общей сумме приблизительно 30 слов

Помимо этого наложить на ролик подходящую музыку

Категория ролика - реклама рулетки ксго

8 лет назад
xtrodynary
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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