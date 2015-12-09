Озвучивание названий животных и птиц (на английском языке)

Добрый день! Необходимо записать голосовой текст. В заявке указывайте: 1. Сроки 2. Стоимость 3. Ссылку на голосовой файл с образцом записи ваших предыдущих работ. 4. Запись голосового файла с вырезкой из будущего озвучиваемого текста (1-2 предложения)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем диктора с приятным женским голосом для озвучивания названий животных и птиц . Голос у диктора должен быть приятный для малышей, передавать эмоции, без акцента и с правильным произношением.
Большая просьба озвучить несколько животных, на ваш выбор, можно в плохом качестве. Хотелось бы услышать голос, который передает эмоции.
Во вложении находится голос диктора, который озвучил животных по русски. Хотелось бы найти человека, который смог бы с интонацией, живо и интересно произносить названия. Голос, которым читают новости тут точно не подойдет.
Оплата в рублях, бюджет не большой.
Более подробное задание во вложении.
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