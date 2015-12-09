Озвучивание названий животных и птиц (на английском языке)

ОзвучиваниеЗавершен11 заявок364 просмотра
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Ищем диктора с приятным женским голосом для озвучивания названий животных и птиц . Голос у диктора должен быть  приятный для малышей, передавать эмоции,  без акцента и с правильным произношением.

Большая просьба озвучить несколько животных, на ваш выбор, можно в плохом качестве. Хотелось бы услышать голос, который передает эмоции.

Во вложении находится голос диктора, который озвучил животных по русски. Хотелось бы найти человека, который смог бы с интонацией, живо и интересно произносить названия. Голос, которым читают новости тут точно не подойдет.

Оплата в рублях, бюджет не большой.

Более подробное задание во вложении.

8 лет назад
biruzza
Таня 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
inna555
35 летМолдова
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Замечательный и ответственный исполнитель, озвучивала часть нашего проекта. Спасибо за работу!
хороший заказчик,оплата своевременная,было приятно работать
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