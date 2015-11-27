Прописать текст диктор для 9 мин видео

ОзвучиваниеЗавершен6 заявок175 просмотров
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прописать текст диктор для 9 мин видео

Только для тех у кого есть демо и кто готов записать демо по примеру моего текста

8 лет назад
Tellegin
Степан 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
johnlp
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
8 лет назад
$23
1 день
Великолепное качество работы, результатом удовлетворен. Все точно в срок и при участии Евгения. Хороший дикторский голос.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, полное понимание и приятное общение, своевременная оплата. С удовольствием поработаю еще.
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