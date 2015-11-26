Озвучка на английском языке

прописать текст диктор для 9 мин видео Только для тех у кого есть демо и кто готов записать демо по примеру моего текста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо записать аудио для создания видеоинструкций к сайту (Как зарегистрироваться, как то, как сё итд.) Надо озвучить текст, профессиональным дикторским женским или мужским голосом на хорошем(лучше чистом) английском языке (без явного русского акцента). Текста примерно одна страница А4.
А так же если у вас есть еще и Китайский голос, можно отдельно договорится.
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