Озвучка на английском языке

$50
ОзвучиваниеЗавершен13 заявок292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо записать аудио для создания видеоинструкций к сайту (Как зарегистрироваться, как то, как сё итд.) Надо озвучить текст, профессиональным дикторским женским или мужским голосом на хорошем(лучше чистом) английском языке (без явного русского акцента). Текста примерно одна страница А4.

А так же если у вас есть еще и Китайский голос, можно отдельно договорится.

8 лет назад
Paulbreaks
Павел 
41 годРумыния
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Galacticstudio
Дмитрий 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
1 день
Дмитрий спасибо за работу! Отличный английский акцент, прекрасное качество записи. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик.Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Озвучка видео

    Нужно озвучить видео ролик длинной в 18 секунд мужским/женским голосом. Всего 6 строчек, в общей сумме приблизительно 30 слов Помимо этого наложить на ролик подходящую музыку Категория ролика - реклама рулетки ксго

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Озвучивание названий животных и птиц (на английском языке)

    Ищем диктора с приятным женским голосом для озвучивания названий животных и птиц . Голос у диктора должен быть  приятный для малышей, передавать эмоции,  без акцента и с правильным произношением. Большая просьба озвучить несколько животных, на ваш ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад