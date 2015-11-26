Озвучка на английском языке

Необходимо записать аудио для создания видеоинструкций к сайту (Как зарегистрироваться, как то, как сё итд.) Надо озвучить текст, профессиональным дикторским женским или мужским голосом на хорошем(лучше чистом) английском языке (без явного русского акцента). Текста примерно одна страница А4.

А так же если у вас есть еще и Китайский голос, можно отдельно договорится.