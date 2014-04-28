Голос мастера Йоды из "Звёздных войн"

Надо озвучить короткий текст (5 предложений) для автоответчика женским дикторским голосом. Звук должен быть студийный, записанный на качественном оборудовании.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кто может озвучить несколько фраз голосом Йоды?
Вот это он — http://www.empireonline.com/images/features/100greatestcharacters/photos/25.jpg
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