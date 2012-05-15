Нужно озвучить фильм

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт2 заявки338 просмотров

Нужно по титрам озвучить фильм.

Продолжительность фильма 1 час 30 минут.

Пишите примерную стоимость, сюда или на [email protected]

13 лет назад
sergei005
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров