Тематика - интернет, стартапы, интернет-бизнес. Я даю ссылку на ролик и графику для заставки - от вас получаю это же видео, но с русским переводом и моей заставкой.
Озвучить видео-ролик
Необходимо озвучить видео-ролик продолжительностью 12 минут 46 секунд.
Тематика ролика - обучение работе с бинарными опционами.
Голос - мужской.
Темп - размеренный, спокойный.
Оплата - 25 WMZ производится на WebMoney.
Для подачи заявки необходимо выполнить тестовое задание:
Запишите следующий текст, и пришлите аудиофайл на е-маил [email protected]
Текст:
"Работать с бинарными опционами очень просто. Ведь все, что для этого требуется - это определить будет цена на ваш опцион расти, ... или падать. Как только вы выбрали один из этих двух вариантов - вы можете открывать торговую сессию."
Выбранный исполнитель
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