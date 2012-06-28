Необходимо озвучить видео-ролик продолжительностью 12 минут 46 секунд.

Тематика ролика - обучение работе с бинарными опционами.

Голос - мужской.

Темп - размеренный, спокойный.

Оплата - 25 WMZ производится на WebMoney.

Для подачи заявки необходимо выполнить тестовое задание:

Запишите следующий текст, и пришлите аудиофайл на е-маил [email protected]

Текст:

"Работать с бинарными опционами очень просто. Ведь все, что для этого требуется - это определить будет цена на ваш опцион расти, ... или падать. Как только вы выбрали один из этих двух вариантов - вы можете открывать торговую сессию."