Озвучить видео-ролик

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен2 заявки249 просмотров

Необходимо озвучить видео-ролик продолжительностью 12 минут 46 секунд.

Тематика ролика - обучение работе с бинарными опционами.

Голос - мужской.

Темп - размеренный, спокойный.

Оплата - 25 WMZ производится на WebMoney.

Для подачи заявки необходимо выполнить тестовое задание:

Запишите следующий текст, и пришлите аудиофайл на е-маил [email protected]

Текст:

"Работать с бинарными опционами очень просто. Ведь все, что для этого требуется - это определить будет цена на ваш опцион расти, ... или падать. Как только вы выбрали один из этих двух вариантов - вы можете открывать торговую сессию."

13 лет назад
iVengo24
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$45
1 день
Проект выполнен отлично. Дополнительные пожелания и коррективы были учтены, и внедрены на лету. Очень граммотный и положительный специалист, работает с энтузиазмом, рекоммендую!
Все замечательно, сотрудничеством доволен. Всем - кому лишь предстоит взаимодействовать с Александром в рабочем ключе - мои рекомендации. Теги: обстоятельность, доброжелательность, своевременность.

Заявки фрилансеров

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад