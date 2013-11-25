Нужно озвучить рекламный ролик (девушки)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт9 заявок206 просмотров

Рыбокаптильная фабрика ищет девушку с приятным голосом и поставленой дикцией, для озвучки 30сек ролика, о процессе производства и качестве продукции

Пожалуйста примеры для большего представления о потэнциальной кандидатуре

11 лет назад
pro100art
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров