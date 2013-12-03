Озвучить видеоролик детским голосом

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен1 заявка100 просмотров

Необходима озвучка детским голосом (девочка) текста 120 слов, примерно 50 сек. Желательно в короткие сроки. По цене договоримся.

11 лет назад
kostay777
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$20
1 день
Сделанной работой очень доволен, все быстро и качественно, на профессиональном уровне. учтены все пожелания. Меня все устроило. Спасибо огромное!
Очень довольны сотрудничеством с Константином. Задание четкое и интересное, оплата - вовремя и в полном объеме. Сплошной позитив!! Спасибо)

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
ТОП-10
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