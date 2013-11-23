Необходима озвучка детским голосом (девочка) текста 120 слов, примерно 50 сек. Желательно в короткие сроки. По цене договоримся.
Озвучивание слов для детского приложения (англ)
Необходимо озвучить слова для детского обучающего приложения по английскому языку (начальный уровень). Темы: алфавит, животные, игрушки, семья - суммарно 146 слов (русских и английских).
Требования к претендентам:
- приятный женский голос (субъективно, но обязательно)
- правильное произношение максимально близкое к американскому английскому
- студийное качество записи с пост обработкой (уровни, шумы и тп.)
Рассматриваются ТОЛЬКО предложения с сэмплами записи диктора!!!
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