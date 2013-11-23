Озвучивание слов для детского приложения (англ)

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Закрыт4 заявки226 просмотров

Необходимо озвучить слова для детского обучающего приложения по английскому языку (начальный уровень). Темы: алфавит, животные, игрушки, семья - суммарно 146 слов (русских и английских).

Требования к претендентам:

- приятный женский голос (субъективно, но обязательно)

- правильное произношение максимально близкое к американскому английскому

- студийное качество записи с пост обработкой (уровни, шумы и тп.)

Рассматриваются ТОЛЬКО предложения с сэмплами записи диктора!!!

11 лет назад
akuba1
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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