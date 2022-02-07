Озвучить видеоролик с готовым текстом - 2-3 минуты

Необходимо озвучить мужским голосом литературное произведение (без диалогов) на русском языке и наложить в некоторых местах музыку (файлы предоставляем). Объем: 40000 знаков с пробелами. Требования к исполнителю: 1. мужской голос (25-55 лет) 2. опыт работы диктором 3. обязательно наличие ...
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Нужно озвучить видеоролик по игре Brawl Stars , представить что вы комментируете прямой эфир , финального турнира Чемпионата мира по brawl stars в Бразилии.
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