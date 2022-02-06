Озвучивание текста

ОзвучиваниеЗакрыт11 заявок1002 просмотра
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Необходимо озвучить мужским голосом литературное произведение (без диалогов) на русском языке и наложить в некоторых местах музыку (файлы предоставляем). Объем: 40000 знаков с пробелами.

Требования к исполнителю:

1. мужской голос (25-55 лет)

2. опыт работы диктором

3. обязательно наличие ИП (НЕ самозанятый)

4. умение обрабатывать аудио (постпродакшн)

5. опыт в озвучивании аудиокниг является преимуществом.

6. своя студия. Студию мы не предоставляем и не оплачиваем.

Возможно дальнейшее сотрудничество. Сроки и бюджет обсуждаются. Просьба в отклике на заказ указывать свою ставку за 1000 знаков с пробелами или час звука.

2 года назад
katenosova1
Екатерина 
27 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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