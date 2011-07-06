Озвучивание видео

$10
ОзвучиваниеЗавершен5 заявок208 просмотров
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Нужна девушка с хорошо поставленной дикцией для озвучивания видео на русском язык.

12 лет назад
Shramxxx
Ян Лелюк 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
DarCheVi
Дарья 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$17
1 день
Как всегда безупречное исполнение задания. Молниеносные сроки выполнения. Всем советую. Спасибо, Дарья!
Ответственный заказчик, знает, чего хочет, и работу оплачивает вовремя! Мне было снова приятно поработать с Вами, Ян. Спасибо!
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