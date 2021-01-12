Озвучка ( Американский Акцент) Женский Голос

ОзвучиваниеЗакрыт2 заявки207 просмотров
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Привет! 

Если ты в совершенстве знаешь английский и у тебя американский или канадский акцент, то присылай своё демо!  

Нужно сделать запись для канала на Ютуб. Длина озвучки 10 минут.

3 года назад
guest_1588425392742
4 года в сервисе
Был
2 года назад