Озвучка ( Американский Акцент) Женский Голос

Количество знаков без пробелов - 25530 Укажите стоимость!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Если ты в совершенстве знаешь английский и у тебя американский или канадский акцент, то присылай своё демо!
Нужно сделать запись для канала на Ютуб. Длина озвучки 10 минут.
- Похожие заказы
- Озвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо перевести и профессионально озвучить видеоролики на тему создания анимаций. Таких видеороликов будет большое количество, все на тему программирования/ веб-дизайна/ анимации и т.д. На данном этапе есть готовые видеоролики по созданию анимации, которые нужно перевести ...Озвучивание12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо озвучить готовые тексты (примерно 352 слова). Разработан квест-бокс с 6 заданиями. Необходимо тексты для заданий озвучить мужским голосом. Сюжет заключается в том, что группа расследовала пропажу людей и за ними началась слежка. Каждое задание необходимо сформировать ...Озвучивание14 заявокЗакрыт3 года назад
Если ты умеешь говорить на английском и качественно записывать озвучку, то кидай свою заявку и пример голоса. Требуется мужской голос.Озвучивание27 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу мужчин, парней, которые буду правдоподобно читать текста (Как будто разговор по телефону) На украинском языке!Озвучивание32 заявкиЗакрыт3 года назад
нужно озвучить первую серию 20 минутного мультфильмаОзвучивание174 заявкиЗакрыт3 года назад