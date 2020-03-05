Озвучка детским голосом 30 сек

ОзвучиваниеЗавершен8 заявок305 просмотров
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Необходимо озвучить письмо мальчика 8 лет родителям

4 года назад
guest_15832518392859
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
VladimirSolovov
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$4
1 день
WMZ
Очень рекомендую. Владимир - профессионал, работу выполнил быстро, качественно, креативно. Чувствуется опыт!
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