Озвучка информационного мультфильма

Озвучка детского канала. Женский голос(мама) и мальчика (5-8 лет). Ролики короткие 3-4 мин. Слов в роликах мало. Языки с русского на английский с английского на испанский с английского на хинди
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Добрый день! Нужно озвучить мультфильм, до 2х минут, 3 голоса: 1. Мужской грубый голос. Сотрудник секретного агентства.(Основной текст) 2. Подросток. (Пару фраз). 3. Женский голос (2 пару фраз).
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