Озвучка информационного мультфильма

ОзвучиваниеЗакрыт81 заявка1089 просмотров
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Добрый день! Нужно озвучить мультфильм, до 2х минут, 3 голоса: 1. Мужской грубый голос. Сотрудник секретного агентства.(Основной текст) 2. Подросток. (Пару фраз). 3. Женский голос (2 пару фраз).

4 года назад
guest_15832085996603
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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