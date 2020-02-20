Начитать текст

Нужно озвучить этого персонажа. Сам по себе персонаж толстый, ему лет 40. Грубый голос. Эмоции описал в скобках. – Малец, коктейль мне забабахай какой-нибудь. (нагло) – Ну ты тормоз или как? На свой вкус сделай мне коктейль, ...