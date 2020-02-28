Озвучивание мужской голос русский язык

Нужно начитать текст на английском языке для презентации
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Нужно сделать озвучку для промо-ролика 212 слов (1283 знака). Супер кристальное качество не нужно, но и шум вентилятора на бекграундетоже неприемлем... Нужно прочитать, понять смысл и профессионально и эмоционально с понятием и расстановкой начитать. Все стандартно, без особых заморочек. Текс в приложении. Свою цену и срок пишите в предложение. Спасибо.
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