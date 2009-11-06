Озвучка для пародистов

Собственно, интересуют те, кто может начитать заданный текст голосом, который будет узнаваем многими на территории РФ. Интересуют артисты, президенты и прочие известные люди.

Текста для озвучки пока нет, потому что он будет зависеть от озвучиваемого персонажа. Пока интересует кто и кого сможет озвучить. Жду предложений. По возможности указывайте ценовые ориентиры, пожалуйста.