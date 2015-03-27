Видеоинфографика на 2 минуты. Необходимо реализовать закадровое озвучивание на иврите. Текст и раскадровка предоставляются. Требования: - мужской голос - произношение без акцента - четкая дикция ...
Озвучка видео-роликов. Женский голос!
Добрый день!
Ищем исполнителя на озвучку нескольких видео-роликов, общий объем примерно 15 минут.
!!!! Нужен женский голос.!!!!!!!!
Скрипт с поминутной расшифровкой имеется.
Также нужно будет в ролики вмонтировать надписи (сверху оригинальной надписи в виде такой "закрывающей наклейки" или добавить – заменить пару кадров.
Пишите сразу расценки.
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