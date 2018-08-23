Озвучка видео с русского на английский.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт15 заявок228 просмотров

Привет. Нужна озвучка русских видео на английский. Мы отправляем Вам видео с русской озвучкой, вы переводите и отправляете аудио с английской озвучкой. 

При отклике на заявку указывайте цену.

7 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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