Озвучка рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт15 заявок252 просмотра

Добрый день, нужен диктор для озвучки короткого рекламного ролика(10-15сек). Пример текста:

"Команда капперов сливают прогнозы на спорт с проходимостью более 95%, у тебя есть 24 часа чтобы подписаться, потому что канал закроется, Свайпай вверх и грабь буков вместе с нами"

7 лет назад
pandapoolparty
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
7 лет назад
$4
1 день

Заявки фрилансеров

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
7 лет назад