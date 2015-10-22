Приветствие на автоответчик

ОзвучиваниеЗавершен1 заявка264 просмотра
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Здравствуйте. Понравились ваши озвучки. Есть необходимость сделать запись голосового приветствия на автоответчик компании, в рабочее и нерабочее время.

1)Здравствуйте! Вы позвонили в веб-студию "ВИГОС". Наберите внутренний номер абонента в тональном режиме или дождитесь ответа специалиста компании. Обращаем Ваше внимание, что разговор может быть записан.

2)Здравствуйте! К сожалению Вы позвонили в веб-студию "ВИГОС" в нерабочее время. Пожалуйста, оставьте сообщение и ваш номер телефона после звукового сигнала, мы обязательно свяжемся с вами.

Формат аудио МР-3. Сроки - до 24.10.2015 21:00. Оплата - вебмани, или ваши условия. Интересует возможность выполнения задания и его стоимость.

8 лет назад
spasgo
Юрий 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
8 дней назад
8 лет назад
$8
3 дня
Работа выполнена быстро + на выбор были присланы разные варианты озвучивания. Спасибо, работой очень доволен.
Отличный заказчик! Четкое задание, мгновенный отклик, быстрая оплата. Работать приятно. Рекомендую коллегам!
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