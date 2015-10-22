Приветствие на автоответчик

Здравствуйте. Понравились ваши озвучки. Есть необходимость сделать запись голосового приветствия на автоответчик компании, в рабочее и нерабочее время.

1)Здравствуйте! Вы позвонили в веб-студию "ВИГОС". Наберите внутренний номер абонента в тональном режиме или дождитесь ответа специалиста компании. Обращаем Ваше внимание, что разговор может быть записан.

2)Здравствуйте! К сожалению Вы позвонили в веб-студию "ВИГОС" в нерабочее время. Пожалуйста, оставьте сообщение и ваш номер телефона после звукового сигнала, мы обязательно свяжемся с вами.

Формат аудио МР-3. Сроки - до 24.10.2015 21:00. Оплата - вебмани, или ваши условия. Интересует возможность выполнения задания и его стоимость.