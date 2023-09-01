Відео відгуки (короткі 30сек) про компанію

Требуется человек для написание отзывов, всю информацию напишу в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібна людина, яка готова зняти короткий відеоролик (відгук), у якому потрібно висловити думку про свій позитивний досвід роботи з нашою компанією.
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