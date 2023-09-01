Відео відгуки (короткі 30сек) про компанію

Здравствуйте! Может вам будет интересно, мне нужно найти людей-актерев, которые запишут видео-отзыв годовой программе обучения моего партнера. Текст предоставляется. Есть текст на руском и на английском. От исполнителя - Человек должен выглядеть опрятно, на ...