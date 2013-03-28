Запись приветствия

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт12 заявок190 просмотров

Требуется озвучивание приветствий для телефонии. Прошу предоставлять образцы работ для оценки голоса.

12 лет назад
Smirnov_
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров