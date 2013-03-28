Требуется записать приветствие на автоответчик на Чешском языке. Обязательно наличие образцов записей. (портфолио)
Запись приветствия
Требуется озвучивание приветствий для телефонии. Прошу предоставлять образцы работ для оценки голоса.
Заявки фрилансеров
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