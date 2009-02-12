Требуется качественно перевести 2 страницы, тематика веб-интерфейс, служба поддержки и т.д. Используется специфическая терминология. Для терминов просьба оставлять в скобках их английский эквивалент. Кол-во символов 5500
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевести текст лицензии
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Нужен переводчик болгарского и испанского на разовый проект. Если сработаемся, возможно долгосрочное сотрудничество. Пишите сюда или в аську 353670894Переводы17 заявокЗакрыт15 лет назад
Перевести текст с русского на английский.Переводы6 заявокЗакрыт15 лет назад
Оплата 7$ за 1000 знаков. Текстов немного, выполнить нужно быстро и, главное, качественно.Переводы19 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо перевести договор с русского на английский язык. 3,5 страницы. Сроки, стоимость?Переводы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $120
Есть скрипт IPB 3.0.0 его нужно перевести с английского на русский! сроочно! ОПЛАТА ТОЛЬКО ФАКТУ!Переводы19 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется перевести справку с боснийского и нотариальный акт на боснийский. Срок - до понедельника, 09.02.09 г. Пишите на эл. адрес: [email protected]Переводынет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Тематика ИТ текста не много. 25-30$Переводы16 заявокЗакрыт15 лет назад
Ишем человека который владеет английским языком на 5+++ достойный оклад. Все предложения в приват!Переводы34 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется переводчик EN>RU статей строительной тематики. 2$/1000 зн. Оплата ежедневно. Работа постоянная.Переводы84 заявкиЗакрыт15 лет назад