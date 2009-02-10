Перевод технического описания ПО англ.-русc.

ПереводыЗавершен10 заявок227 просмотров
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Требуется качественно перевести 2 страницы, тематика веб-интерфейс, служба поддержки и т.д. Используется специфическая терминология. Для терминов просьба оставлять в скобках их английский эквивалент.

Кол-во символов 5500

15 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nicka
36 летФинляндия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$12
1 день
Перевод выполнен на отлично!
Как всегда отлично поработали :) , ответственный подход, своевременная оплата и приятное общение! +10