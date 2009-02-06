Нужно перевести скрипт

$120
ПереводыЗакрыт19 заявок488 просмотров
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Есть скрипт IPB 3.0.0

его нужно перевести с английского на русский! сроочно!

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15 лет назад
lavr54
Лавров 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад