Нужно перевести скрипт

Требуется перевести справку с боснийского и нотариальный акт на боснийский. Срок - до понедельника, 09.02.09 г. Пишите на эл. адрес: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт IPB 3.0.0
его нужно перевести с английского на русский! сроочно!
ОПЛАТА ТОЛЬКО ФАКТУ!
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