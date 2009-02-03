Необходимо перевести контент сайта с русского на немецкий язык. Сайт фирмы производящей натяжные потолки и занимающейся декором стен. Присутствует специфическая информация как описание флоковых покрытий. Сайт фирмы - www.baltprestige.lv В приложении информация с сайта, которую необходимо перевести, с ...
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Нужно написать тексты для сайта на английском языке, сайт немецкий. Креативно и необычно, а так же письма отзывы клиентов.
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