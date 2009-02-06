Перевод фирменной анкеты с русского на английский.

Здравствуйте, Необходим грамотный перевод письма с чешского языка на русский (примерно 1000-1200 знаков) Просьба оставлять предложения с ценами и сроками здесь, В ЛИЧКУ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПИШИТЕ. Принимаются предложения только от переводчиков с опытом работы с чешским ...