Перевод фирменной анкеты с русского на английский.

$20
ПереводыЗавершен14 заявок305 просмотров
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Надо сделать небольшой качественный перевод фирменной анкеты с русского на английский.

Срок - 1 день.

15 лет назад
hlopec
Игорь 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MariaMj
Мария 
36 летИталия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Спасибо за качественную работу. Работаю с Марией уже второй раз. Доволен. Рекомендую.
Отличный заказчик, работаем не в первый раз, ощущения только положительные.
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