Перевести скрипт казино

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В общем вот сайт Казино http://goldvegas.net , он на алглийском ... только кое что перерисовать успели ... Нужно перевести скрипт на русский ...

бюджет рублей 500 ...

15 лет назад
borian
Борис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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