Необходим качественный перевод бизнес плана - Производство икры и осетровых, на немецкий язык. Объём - 7 х 1800 знаков. Оплата за весь перевод - 21 WMZ. Бизнес план в приложении. Срок - 8 февраля (воскресение).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Необходим грамотный перевод письма с чешского языка на русский (примерно 1000-1200 знаков)
Просьба оставлять предложения с ценами и сроками здесь, В ЛИЧКУ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПИШИТЕ.
Принимаются предложения только от переводчиков с опытом работы с чешским языком.
Возможно длительное сотрудничество.
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