Здравствуйте,

Необходим грамотный перевод письма с чешского языка на русский (примерно 1000-1200 знаков)

Просьба оставлять предложения с ценами и сроками здесь, В ЛИЧКУ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПИШИТЕ.

Принимаются предложения только от переводчиков с опытом работы с чешским языком.

Возможно длительное сотрудничество.