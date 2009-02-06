Есть скрипт IPB 3.0.0 его нужно перевести с английского на русский! сроочно! ОПЛАТА ТОЛЬКО ФАКТУ!
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Необходимо перевести договор с русского на английский язык. 3,5 страницы.
Сроки, стоимость?
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