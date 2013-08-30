Перевод e-mal на португальский

$50
ПереводыЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Необходимо перевести несколько небольших деловых писем с русского на португальский. Оплата - 200 руб. за каждое письмо или больше по договоренности. Необходимо подтвердить знание языка.

10 лет назад
NorthernSun
42 годаСША
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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