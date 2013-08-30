Перевод e-mal на португальский

Перевод видеокурса о Google+ . Длительность - 2,5 часа. Перевд с английского языка. Не сложный. Для того, чтобы понять, подходите ли вы нам, вам нужно будет перевести одно видео, длительностью 5 с половиной минут. Ссылка на тестовое ...