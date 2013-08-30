Переводы блога (тематика: недвижимость + web)

Требуется перевод статей блога на тему недвижимости и IT (web)

Объём:

- первая "партия" — 12 статей (обычно, 700-900 слов в каждой)

- в дальнейшем — все статьи за 2013 год

- несколько статей в месяц по мере появления новых

Оплата:

- 70 руб/статья

- оплата переводов поштучно через вебмани

Требования к качеству:

- правильный осмысленный перевод (пожалуйста, не надо присылать копии из гугл.транслейт)

- при подаче заявок пришлите ссылку на примеры ваших переводов

Требования к оформлению:

- встречающиеся ссылки на ресурсы (обычно от 1-2 до 5-6 в статье) необходимо выносить в сноски (т.е. ставить [1] после ссылки, а в конце статьи писать [1] и url, на который была ссылка)

Источник для перевода:

- http://1000watt.net/blog/