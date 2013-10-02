Перевод видеокурса на слух

$130
ПереводыЗавершен10 заявок319 просмотров
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Перевод видеокурса о Google+ . Длительность - 2,5 часа.

Перевд с английского языка. Не сложный. Для того, чтобы понять, подходите ли вы нам, вам нужно будет перевести одно видео, длительностью 5 с половиной минут.

Ссылка на тестовое видео - http://rusfolder.ru/37836188

Оплата - 1600 рублей за час переведённого видео.

Повторяю, перевод не сложный!

10 лет назад
dwight
Шрут 
32 годаУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Carmensita
Ксения 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
25 дней назад
10 лет назад
$10
5 дней
Приятный, исполнительный человек. Всю работу исполнила в срок. Рад был сотрудничать) Творческих успехов!
Спасибо за интересный заказ! Заказчик адекватный, приятный в общении, предложил удобную для обеих сторон схему оплаты.
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