Перевод видеокурса на слух

Требуется перевести около 100 шаблонов сообщений (8500 символов на английском). Перевод нужен не дословный, а чтобы сообщения выглядели так, как мы общаемся в жизни (без кальки с английского). !!!ОЧЕНЬ ВАЖНО: как общаемся мы, а не как литературные ...