Перевод интерфейса для софта

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен14 заявок609 просмотров

Нужен перевод интерфейса для софта на итальянский, французский и немецкий язык.

исполнитель на итальянский найден, спасибо.

Найден исполнитель на немецкий,всем спасибо. Ждем предложений по французскому и испанскому.

17 лет назад
VEROVERO
42 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozi
43 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
17 лет назад
$6
1 день
Прекрасно, оперативно и в срок выполненный перевод на итальянский язык, с учетом абсолютно всех пожеланий заказчика, замечательный человек в общении, абсолютно адекватный и чрезвычайно приятный; надеюсь на продолжительное плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Rozi
43 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
17 лет назад