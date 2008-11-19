Перевод интерфейса для софта

Прекрасно, оперативно и в срок выполненный перевод на итальянский язык, с учетом абсолютно всех пожеланий заказчика, замечательный человек в общении, абсолютно адекватный и чрезвычайно приятный; надеюсь на продолжительное плодотворное сотрудничество в дальнейшем.