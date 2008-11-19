Компания НЕОТЭК (www.neotech.ru) 16 лет на рынке услуг по переводу технической документации. Приглашаем к сотрудничеству переводчиков (англ. яз., freelance). участие в проекте перевода с английского языка на русский технической документации по ...
Перевод интерфейса для софта
Нужен перевод интерфейса для софта на итальянский, французский и немецкий язык.
исполнитель на итальянский найден, спасибо.
Найден исполнитель на немецкий,всем спасибо. Ждем предложений по французскому и испанскому.
Выбранный исполнитель
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