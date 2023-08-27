Ищу рекрутера с опытом для поиска ассистента

$300
Подбор персонала (HR)Закрыт6 заявок33 просмотра
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Описание кандидата, которого вам предстоит для меня найти.


Нужен ассистент-помощник, возраст и пол неважен.
Требования к кандидату:

Хорошее владение пк, очень приветствуется опыт работы в телеграмме - закупка рекламы / ведение канала / накрутка канала и другие мелочи.

Подача вакансий на фриланс биржах и их базовая обработка (отсеивание категорически не подходящих вариантов)

По личностным характеристикам - ответственность и трудолюбие.

Знание английского приветствуется.

Работа на долгосрок.

Рассмативаю повышению бюджета, рекламу в источниках оплачиваю отдельно, указанная сумма это то, что идет вам на руки

3 месяца назад
guest_1696164449731
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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