Ищу рекрутера с опытом для поиска ассистента

Описание кандидата, которого вам предстоит для меня найти.





Нужен ассистент-помощник, возраст и пол неважен.

Требования к кандидату:



Хорошее владение пк, очень приветствуется опыт работы в телеграмме - закупка рекламы / ведение канала / накрутка канала и другие мелочи.



Подача вакансий на фриланс биржах и их базовая обработка (отсеивание категорически не подходящих вариантов)



По личностным характеристикам - ответственность и трудолюбие.



Знание английского приветствуется.



Работа на долгосрок.



Рассмативаю повышению бюджета, рекламу в источниках оплачиваю отдельно, указанная сумма это то, что идет вам на руки