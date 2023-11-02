Оператор Coll-centr

Необходимо найти мастера на жестяные работы
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Нужно найти 3 кандидата на должность оператора колл-центра,только на исходящие по нашей базе , звонки. Удаленка. Всё остальное расскажу откликнувшимся.
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