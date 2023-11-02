Оператор Coll-centr

Подбор персонала (HR)Открыт10 заявок36 просмотров
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Нужно найти 3 кандидата на должность оператора колл-центра,только на исходящие по нашей базе , звонки. Удаленка. Всё остальное расскажу откликнувшимся.

25 дней назад
Мария
25 летРоссия
25 дней в сервисе
Была
25 дней назад
Заявки фрилансеров
Жанна
20 лет
6 дней в сервисе
Была
5 дней назад
6 дней назад
Диляра
21 год
13 дней в сервисе
Была
11 дней назад
13 дней назад
Алина
26 лет
15 дней в сервисе
Была
19 часов назад
15 дней назад
Илья
22 года
16 дней в сервисе
Был
16 дней назад
16 дней назад
Миша
39 лет
17 дней в сервисе
Была
17 дней назад
17 дней назад
Бэлла
19 лет
23 дня в сервисе
Была
18 дней назад
18 дней назад
Олександр
26 лет
6 месяцев в сервисе
Был
17 дней назад
22 дня назад
Даниэль
20 лет
3 месяца в сервисе
онлайн
4 отзыва
23 дня назад
Алина
18 лет
23 дня в сервисе
Была
22 дня назад
23 дня назад
Алина
27 лет
25 дней в сервисе
Была
23 дня назад
24 дня назад
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