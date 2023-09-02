Помощник рекрутера

Подбор персонала (HR)Закрыт2 заявки14 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется помощник, желательно с опытом в подборе, на поиск линейного персонала. Источники ваши, от вас ФИО, телефон, дату и время личной встречи с кандидатом, Проектов много, в случае успешного подбора можно сотрудничать долго, ищу себе команду из нескольких человек. Пока мне нужно посмотреть данный подход, поэтому тестим один завод, необходимо около 100 человек, в дальнейшем безлимит.

2 месяца назад
guest_1697356431033
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Младший/начинающий специалист по подбору персонала в IT компанию

    Привет! Мы - Sebekon, профессиональная команда по разработке WEB и Mobile проектов. Уже более 10-ти лет мы делаем крупные проекты для известных компаний и организаций. Таких например, как: МГУ, Газпром, Electrolux, банк “Открытие”, LeroyMerlin и ...

    Подбор персонала (HR)1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Ищу рекрутера с опытом для поиска ассистента

    $300

    Описание кандидата, которого вам предстоит для меня найти. Нужен ассистент-помощник, возраст и пол неважен. Требования к кандидату: Хорошее владение пк, очень приветствуется опыт работы в телеграмме - закупка рекламы / ведение канала ...

    Подбор персонала (HR)6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Рекрутинг

    $500

    Ищу человека, рекрутера, который поможет мне найти преподавателей английского языка, заинтересованных в преподавании в Китае. Требования к кандидатам: - Быть резидентом США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Ирландии, Канады или Южной Африки и иметь ...

    Подбор персонала (HR)нет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Рекрутинг

    $100

    Ищу фрилансеров на поиск линейного персонала на склады и производства в МО. Требования к сотрудникам: гражданство РФ возраст до 45 лет. Вахта 30/45/60/90/120 смен. От 2500 руб за смену ( грузчик/ разнорабочий/ упаковщик) Оплата ...

    Подбор персонала (HR)8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Резюме

    $5

    Составить резюме под существующую вакансию на основе уже существующего резюме, максимально приблизив данные под требования работодателя

    Подбор персонала (HR)11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Составление резюме

    Необходимо на основании профиля в Linkedin составить красивое резюме на русском и английском языках, кое-что подправить исходя из вашего опыта

    Подбор персонала (HR)2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • HR

    Шукаємо HR менеджера , який закриє вакансію менеджера з продажу для нашої компанії.

    Подбор персонала (HR)1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Онлайн менеджер в компанію

    $400

    Вітаю, мене звати Юлія. Наша компанія, пропонує цікаву вакансію менеджера відео чату. Наголошуємо, що це НЕофісна робота та НЕвебкам-моделювання - це повністю законна та легальна діяльність. Також шукаємо HR.  Ми надаємо: ...

    Подбор персонала (HR)8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад