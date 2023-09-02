Помощник рекрутера

Требуется помощник, желательно с опытом в подборе, на поиск линейного персонала. Источники ваши, от вас ФИО, телефон, дату и время личной встречи с кандидатом, Проектов много, в случае успешного подбора можно сотрудничать долго, ищу себе команду из нескольких человек. Пока мне нужно посмотреть данный подход, поэтому тестим один завод, необходимо около 100 человек, в дальнейшем безлимит.