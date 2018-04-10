Требуется человек для подбора персонала

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Маркетинговая компания (головной офис в Швейцарии)расширяет штат онлайн-сотрудников. Требуются люди с рабочим владением
английским языком, с хорошим уровнем компьютерной грамотности, готовые работать
по гибкому графику, добросовестные. Стабильная оплата, плюс бонусы. (Работа с
текстами, проверка тестовых заданий претендентов). требуетсяуровень английского не ниже C1
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