Помощь Pr-отделу глянцевого журнала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поиск информации
Закрыт9 заявок302 просмотра

Обычная монотонная работа, необходим человек, который будет пополнять базу данных по крупным фешн-брендам, ювелирным маркам и т.д. (марка-PR-контакт, места продаж).

Оплата - 3$ / 10 строк.

17 лет назад
alex_slt
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров